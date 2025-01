Rocío se niega a 'dar la cara' en Batalla de restaurantes a pesar de la petición de Alberto Chicote: "No me encuentro bien de ánimos"

Tras visitar 'Fusión Lío Córdoba' y 'Tu Pescaíto', el equipo de Batalla de restaurantes desembarca en 'Patio Romano', el restaurante de Rocío, una concursante que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticar a sus contrincantes. Ahora, le llega el momento de ser juzgada. Sus rivales visitan las instalaciones y finalmente, se sientan a la mesa para probar su comida.

Las flores de alcachofa con 'mousse' de foie que ha pedido Sofía llaman la atención de Alberto Chicote. "¿Qué es lo que va por ahí? ¿Foie? Pero me parece más un paté, ¿no?", pregunta el chef. "El paté no es así", responde ella, e inmediatamente su comentario llega hasta cocina, donde buscan con celeridad la factura.

Pasado un tiempo, Chicote vuelve a pinchar a Sofía, que no ha dicho ni una palabra en todo este tiempo. "No sé, lo he tirado, lo tengo en la servilleta, no sé qué es, pero estaba viscoso el corazón de la alcachofa", termina confesando. El chef se pone las ganas para investigar y se anima a sí mismo a probarlo al no tener ni idea de qué se trata. "Malo no está, pero bueno tampoco", determina.

Las alcachofas vuelven a cocina, añadiendo un punto más de tensión a la ya de por sí ajetreada comida. Chicote se anima a ir hasta allí para pedirle a Rocío explicaciones, pero ella se niega a salir. "No me encuentro bien de ánimos ahora mismo a salir fuera para ver cómo gente que no ha querido hablar cuando ha podido hacerlo, ahora sí quiere hablar", responde tajantemente, haciendo referencia a un desagradable episodio que vivió cuando el cocinero de 'Tu Pescaíto' la tildó como "poco femenina". "No ha tenido la fuerza de salir y dar la cara como la hemos dado todos", le afea Sofía.

Por si fuera poco, alguien de la plantilla se acerca hasta la mesa para mostrarle, o mejor dicho, estamparle en la cara la factura que demuestra que lo que llevan las alcachofas es foie, no paté, un gesto que disgusta a Rafael, de 'Misa de 12'. "Lo más imperdonable que me llevo de esta cena es una señora que se ha presentado que nadie sabía quién era, con una factura que nadie le ha pedido a explicar algo que nadie le había preguntado", concluye.