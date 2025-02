"Prohibido el paso, 'marikón'": el curioso cartel de La Sal y el Son sorprende a los concursantes de Batalla de restaurantes Málaga

La decoración de La Sal y el Son, el tercer establecimiento de esta Batalla de restaurantes Málaga es, cuanto menos, curiosa, y así lo descubren los rivales de José Carlos, su copropietario, en su primera visita. La feria y la Semana Santa ocupan cada rincón de este lugar, algo que sorprende al resto de hosteleros, que lo ven como algo más sevillano que malagueño.

Sin embargo, con lo que se quedan estupefactos es con el cartel colocado en la puerta de la cocina. "Prohibido el paso, 'marikón', solo para el personal de La Sal y el Son", reza este escrito que cuenta además con la fotografía del socio de José Carlos, Juan Carlos. "Tal y como está la cosa, se la juega, ¿eh?", cree Juan, de Marisquería Moya.

Volviendo al ambiente de las casetas de feria, los restauradores coinciden en señalar que quizá esa imagen no le beneficie. "Normalmente en la feria no se come bien. Comes mal, caro y sin control de calidad de los productos", añade Juan.

Victoria, por su parte, encuentra más motivos para estar segura de su teoría. "Son amigos los tres", cree firmemente. Además, asegura sentirse desplazada.