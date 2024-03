Pedro Gómez, gerente y jefe de sala de Tarambana, Ismael Suleiman, propietario y jefe de cocina de El albero y Soledad Jiménez, jefa de cocina del Olrey, visitan junto a Alberto Chicote el restaurante Novus Orza, de su rival, David Méndez. Allí, Sole no para de criticar los platos, unas críticas que llegan hasta la cocina, donde no dan crédito de la actitud de su rival.

"Es más bonito que buena está", afirma Sole a Alberto Chicote, mientras que David, al escucharla, no puede evitar soltar un 'zasca' sobre la comida que probó en Olrey: "Ya ha visto un plato bonito, porque los que sacó en su restaurante no era ninguno bonito". Pero las críticas de la jefa de cocina del Olrey continúan: "Las perdices se hacen como las hago yo". "Decir una receta que es como las haces tú no lo veo correcto, no quiere decir que sea mejor que la de las demás", responde rotundo Ismael.

Una crítica que David vuelve a responder desde la cocina: "Cada maestrillo tiene su librillo, pero ayer el suyo se le olvido a la hora de hacer la perdiz". "Yo lo que probé ayer era una auténtica mierda de arriba a abajo", estalla David sobre la comida que cocina Sole.