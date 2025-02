El dueño del restaurante Doyuno critica a sus trabajadores delante de Alberto Chicote: "Buscan que les eche para indemnizarles"

"Cuando adquiero la empresa decido quedarme con los empleados, pero a la larga he visto que no es gente buena", explica Javier, dueño del Doyuno, que denuncia que sus trabajadores "están buscando que les eche para indemnizarles".

Durante su búsqueda para descubrir qué local es el que prepara el mejor bacalao al pil pil de Bilbao, Alberto Chicote conoce a Javier Muñoz, propietario del Doyuno, quien confiesa que el secreto de su plato es la gelatina. Mientras el resto de hosteleros visitan el local y analizan la decoración y la cocina, Chicote charla con Javier, quien le desvela la dramática situación por la que está pasando desde que adquirió el local. Y es que aunque el local tiene 18 años, el hombre lleva 3 con él.

"Cuando adquiero toda la empresa decido quedarme con los empleados, pero a la larga he visto que no es gente buena", afirma Javier Muñoz, que confiesa a Chicote: "Ellos están buscando que les eche para que les indemnice". Una confesión que sorprende a Alberto Chicote, que le pregunta: "Es decir, que no quieren trabajar contigo, pero, ¿tú te consideras buen jefe?". "Sí", responde el dueño del Doyuno.

Por su parte, Luis Pereira, jefe de cocina del restaurante Serendipia; Jon Ander Miró, chef y copropietario del restaurante Laga y Mónica Pujana, copropietaria y jefa de sala del restaurante Gu2, no dan crédito con la suciedad y cucarachas que encuentran en la cocina del Doyuno.