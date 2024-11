"Si necesitas algo, habla con Carmen": los mensajes que Carmen Merino habría mandado con el móvil de Jesús Mari tras su asesinato

"Me marcho un par de semanas con unos amigos. El móvil no anda bien, y no sé cómo andaremos de cobertura", habría escrito Carmen Merino desde el móvil de Jesús Mari tras asesinarle y entregar su cabeza a una amiga.

El periodista Abel Verano López recuerda el caso conocido el crimen de la cabeza de Castro Urdiales. "Me entero de la noticia al día siguiente del hallazgo y me quedé petrificado porque era una historia que nunca había vivido en mi carrera profesional", explica el redactor del Diario Montañés, que destaca que es "una zona tranquila y turística de Cantabria donde no hay ni sucesos graves ni crímenes que llamen la atención".

Por su parte, el guardia civil que llevó el caso recuerda cómo encontraron el cráneo: "Era hueso, no una cabeza como tal, por lo que era complicado saber quién era". "Es entonces cuando aparece en escena un hecho que había ocurrido meses atras: la desaparición de la entonces pareja de Carmen Merino, Jesús María Baranda", explica. Pero, ¿quién es Jesús Marí Baranda? Se trata de un jubilado de la banca de 67 años que nació en Barakaldo. "Una persona muy tranquila que le gustaba ir al campo y quedar para comer con sus amigos", explica el periodista Abel Verano, que destaca que quedaba todos los lunes en un bar de Barakaldo: "El 11 de febrero de 2019 estuvo comiendo con sus amigos, como cada lunes, y fue la última vez que lo vieron con vida".

El 9 de abril, Alfonso, su primo, denuncia su desaparición y comenta que desde febrero no ha vuelto a tener noticias de él más allá de una serie de mensajes que envía, presuntamente, a través de su móvil por whatsapp. "Me marcho un par de semanas con unos amigos, queremos ir por la costa hasta Lisboa. El móvil no anda bien, y no sé cómo andaremos de cobertura, si necesitas algo, habla con Carmen, cuídate", se escribe desde el móvil del entonces desaparecido.

Además, "supuestamente, también manda mensajes a Carmen", explica el agente "Hola Carmencita, estoy bien y disfrutando mucho", dice el mensaje del hombre, mientras que la mujer le contesta: "Ha empezado a llover, te quiero y quiero escuchar tu voz, asi que espabila y llámame". "Ella nos cuenta que Jesús María se marcha de viaje y no vuelve a saber de él hasta el 10 de marzo, cuando vuelve al domicilio, coge 12.000 euros en efectivo, tarjetas y un talonario y se vuelve a marchar", explica el agente.