Así descubrió Ana Mendoza la cabeza de Jesus Mari en una caja que Carmen Merino le dio como "juguetes sexuales"

Tras recibir el aviso de que una mujer estaba teniendo un ataque de ansiedad en su piso de Castro Urdiales, un equipo de emergencias se trasladó al lugar. Victorino Cancio Pérez, técnico sanitario y conductor de ambulancias, recuerda cómo al llegar al piso se encontraron con tres mujer: las hermanas Carmen Mendoza y Ana María Mendoza, y su amiga Carmen Merino. Al entrar en la cocina se encontraron a Ana María con un ataque de ansiedad, por lo que uno de los técnicos sanitarios la bajó a la ambulancia.

"La mujer del salón estaba rara y me centré en ella, era Carmen Merino", explica Victorino Cancio, que recuerda que la vio "ausente y rara": "Me la llevé también, la senté una frente a la otra". "Ana María levantó la cabeza y le dijo a Carmen, que no levantó la cabeza, 'valiente amiga, en menudo marrón me has metido'", recuerda el técnico sanitario, que explica que se quedó sorprendido al escucharla: "Me quedé consternado diciendo 'qué está pasando aquí'".

"Lo que Carmen Mendoza le dice a la patrulla es que ha encontrado un paquete en su domicilio donde dentro encuentra una cabeza y que este paquete se lo había dado Carmen Merino meses antes alegando que eran juguetes sexuales y que, por eso, no lo abrió hasta meses después", explica el agente que llevó el caso. "La patrulla se dispone a comprobar el paquete, que esta encima de la encimera de la cocina, este consistía de varias hojas de periódico que envolvían un neceser y, dentro del neceser, varias bolsas de basura con más papel de periódico y, entre todo ello, un cráneo humano", detalla el agente. Sin embargo, "por deformación profesional esto no se puede confirmar hasta que lo confirma un especialista".

En este caso, el médico forense Miguel Salas García, que explica que "no se puede identificar la identidad del cráneo": "El cráneo presenta signos de haber sido sometido a la acción térmica presentando una mancha con aspecto de carbonización", detalla el médico forense, que especifica que este hecho hace "que no se pueda descartar que haya sido hervido".