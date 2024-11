Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los rostros conocidos que no han querido perderse la nueva hamburguesa de David Muñoz para Burger King. Alaska, Ana Guerra o Alba Carrillo, han sido algunas de las presentes. Alba Carrillo ha destacado que su corazón está "hecho polvo": "Con cosas, pero nada decidido". "Tú no sabes cómo está el mercado", destaca la modelo a la reportera, pero, sin embargo, al ver la reacción de la cámara, Alba Carrillo se ríe: "Mira, sí lo sabe la cámara".

Además, la modelo explica lo mal que le fue una cita con un "machista": "Un machista llamarme a mí que soy un potrillo desbocado... no cuelgues esas cosas". "A ver si me enamoro mucho y me voy", destaca Carrillo, que termina, entre risas: "A tomar por saco la pandereta". Por su parte, Patricia Benítez da la razón a Alba Carrillo asegurando que "el mercado está fatal": "Hay bastante casado, que no está en el mercado y no debería estarlo, así que cuidado".