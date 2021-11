Federico Döring, diputado de Mexico, se encontraba en una videollamada cuando decidió ir al baño con el ordenador. Lo que se le olvidó fue apagar la cámara y todos los reunidos ven cómo el diputado se sienta en la taza del váter y empieza incluso a coger papel para limpiarse.

"Coge muy poco papel", asegura Angie Cárdenas tras ver el vídeo viral que acompaña a estas líneas. Alba Guts añade que no da crédito: "No me creo que no sepa que está en directo en una videoconferencia después de llevar más de un año con esto".

¿Cómo se puede aparcar de una forma "tan nefasta" sobre todo cuando hay varias maniobras "absurdas"? Nadie sabe la respuesta. Un vehículo, tras varios intentos fallidos de aparcamiento, da marcha atrás para coger impulso tocando sutilmente a otro que se encuentra bien aparcado. La mala suerte (y carambola) es que al rozarlo, el vehículo que estaba bien estacionado comienza a rodar avenida abajo.