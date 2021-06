Las palabras de Ayuso afirmando que en Madrid nadie se encuentra con sus exparejas siguen dando para risas en redes.

Es el caso de un joven que le escribía a la presidenta: "Tía, Isabel Díaz Ayuso, soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio".

La presidenta madrileña no dudaba en responder irónicamente: "Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en las próximas fechas".