Una mujer votante de derechas se ha quedado perpleja por la contestación de un reportero tras amenazar con irse a Portugal si ganaba la izquierda en Madrid.

"Si gana la izquierda me suicido, me voy de España porque no lo podría soportar", aseguraba la mujer. "¿A dónde iría?", le preguntaba el reportero.

"A Portugal", aseguraba la mujer. Su cara ha sido todo un poema cuando el periodista le informaba: "Pero allí también gobierna la izquierda".