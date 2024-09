Taylor Swift ha causado sensación junto a su novio, Travis Kelce, en la final del US Open. La conocida pareja lo dio todo perreando al ritmo de 'Tití me preguntó', de Bad Bunny. "No dejaron a nadie indiferente", destaca Tatiana Arús, que muestra las imágenes virales de la pareja en el estadio en el vídeo principal de esta noticia. "¡Mira qué garra le pone Taylor!", resalta alucinado Alfonso Arús.

Pero la cantante y el deportista no han sido los únicos rostros conocidos que se dejaron ver disfrutando de la final de tenis. Desde Alessandra Ambrosio, a Rauw Alejandro, Lewis Hamilton o Lindsay Lohan, entre otros famosos.