Una mujer pilla a su marido saliendo de un hotel con su amante. La chica graba desde el coche a su esposo de la mano con una compañera de trabajo. "¡Ey a ti te quería agarrar perro!", grita la señora al hombre, mientras la amante sale corriendo. "No te voy a agarrar de las greñas, ante todo soy una dama", le dice a la compañera de trabajo mientras huye. "¿Por qué me haces esto?", le pregunta a su marido, que no le pone ninguna escusa y le responde: "¿Qué quieres que te diga? Pues ya".

El chico le dice que él no le está haciendo nada y le pregunta si ella ella nunca se portó mal ni hizo nada malo. "Ahora ya sé por qué volteabas el celular y cambiaste la contraseña, mi instinto de mujer me trajo aquí", le explica su pareja desde el vehículo.

"A diferencia de otros casos que el chico intenta negarlo, este bajo los brazos muy rápido", apunta David Broc. Por su parte, María Moya destaca la elegancia de la mujer en esta situación que no pierde los nervios en ningún momento y deja retratado al hombre.