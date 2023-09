Hans Arús muestra en el plató de Aruser@s las surrealistas respuestas de varios estudiantes de Magisterio a las preguntas del youtuber 'Supergeografía'. ¿Qué es la Luna? Un estudiante afirma que es un cráter, mientras que preguntados por cuál es la capital de Ecuador, una joven responde "Cristo" y, luego, "Perú".

Sobre en qué continente se encuentra Marruecos, ni entre dos estudiantes dan con la respuesta correcta, ya que afirman que se encuentra en América, para luego decir en Asia. Por otro lado, sobre la capital de Marruecos, una estudiante de primero de carrera de Magisterio afirma que es "Qatar".

Rocío Cano, indignada, afirma que ella tiene la carrera de Magisterio y no da crédito con estas respuestas: "Me parece un tema muy preocupante que estos chavales no tengan esos conocimientos básicos porque son el futuro de nuestros hijos".