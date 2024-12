Sheila Casas se deshace en elogios al hablar de Álvaro Muñoz Escassi: "Me trata increíble"

La nueva pareja de moda no se esconde. "Fuera de lo que dicen, lo importante es que te hagan sentir bien y te cuiden, todo es maravilloso", dice Sheila Casas, que dedica unas cariñosas palabras a Escassi.

La nueva pareja del momento: la formada por el jineteÁlvaro Muñoz EscassiySheila Casas, hermana de Mario, Óscar y Cristian Casas, sigue siendo el foco de atención. "¿Por qué se le da tanto bombo a esta relación? Viendo el currículum de Escassi, no es que no lleguen a Navidad, no llegan ni al amigo invisible", opina Alfonso Arús.

"Me da la sensación de que es una pareja que se lo está pasando bien, ninguno quiere comprometerse y están disfrutando de pasar un tiempo juntos", opina Tatiana Arús, que muestra las cariñosas palabras que ha dedicado Sheila Casasa Escassi. "Es una persona maravillosa, como diría Toñi Moreno. Es una persona agradable, buena persona, se porta bien conmigo y me trata increíble. Fuera de lo que dicen, lo importante es que te hagan sentir bien y te cuiden, todo es maravilloso", asegura Sheila.

"Están muy felices, pero Sheila ha comentado que no van a pasar las navidades juntos porque, como ya sabemos, normalmente la familia Casas, que es una familia muy unida, aprovecha las vacaciones de Navidad para estar juntos y realizar un viaje", explica Tatiana Arús.