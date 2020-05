Un hombre en México estaba con su mujer en el coche cuando salió en una parada a escuchar un mensaje de su amante sin saber que el Bluetooth estaba encendido.

El marido no conseguía escuchar la nota de voz desde su móvil porque se estaba reproduciendo en los altavoces del coche donde estaba la mujer.

Al ser incapaz de oírla, le daba a reproducir una y otra vez por lo que en todas esas ocasiones estaba sonando en el vehículo el mensaje de la amante: "Hola, mi amor, ¿por qué no me has mandado un mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?".

Su esposa grabó la escena y la subió a TikTok, alcanzando más de 40 mil visualizaciones y convirtiéndose en lo más visto de la semana aunque el desenlace de la historia se desconoce.

