Esta petición de matrimonio que ha tenido lugar en la Liga estadounidense de hockey hielo se ha hecho viral, pero por las razones equivocadas. Lejos de ser la típica escena idílica de pedida de mano, sale todo mal, como se puede ver en el vídeo de Aruser@s Weekend.

Un hombre sin camiseta y con un "por favor dí que sí" escrito en el pecho saca un anillo y se arrodilla para pedirle matrimonio a su pareja. Tras cruzar ambos unas palabras, ella se levanta y se va corriendo del recinto, dejándolo solo. El hombre, entre sorprendido y conformado, se vuelve a su asiento y sigue bebiendo cerveza, un detalle que han destacado los colaboradores.

"Hay que decir que solo por el hecho de no llevar camiseta ya se merece un no directo. Y luego también hay que decir que muy preocupado no parece porque al final del video se sienta en su localidad a tomarse una cerveza como si aquí no hubiera pasado nada", opinaba Arthur Arús.