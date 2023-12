Lucia decidió denunciar en un vídeo en Tik Tok el rechazo que sufría constantemente por ser trans. El caso que expone está relacionado con una cita con un chico que iba a tener. "Me comentó que no pasada nada y que no era nada para él. Que nada cambiada", relata la joven. Sin embargo, explica que le dio plantón y le dejó de responder, a pesar de que ella no quería contárselo en un primer momento porque defiende que no tenía confianza suficiente para ello.

"¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans. Yo no he elegido ser una chica trans", insiste mientras llora desconsoladamente. "La sensación de rechazo la he experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces", expresó la joven al mismo tiempo que reconocía que le daba impotencia.

La joven llora desconsoladamente durante todo el vídeo en el que cuenta que no es la primera vez que le pasa algo así. "Soy una mujer más del mundo y yo no entiendo qué pasa a los putos hombres en la cabeza. Estoy harta de que me rechacen por ser una chica trans. Odio a los putos tíos heteros básicos de mierda", lamenta.