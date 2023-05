"Laskavo prosymo do Ispaniyi". Son las palabras que ha pronunciado en ucraniano la reina Letizia en la celebración del acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que tuvo lugar ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. "Creo que significa 'bienvenido a España' en ucraniano, si no me equivoco", decía la propia monarca en este discurso que podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

La naturalidad con la que se ha enfrentado a este reto ha sido muy aplaudida, informa Tatiana Arús. La colaboradora destaca además un "pequeño susto" en el momento de la entrega de galardones. "Una mujer que había sido galardonada tropezó en el momento en el que subía las escaleras", tal y como puede verse en estas imágenes.

"La reina Letizia intentó asistirla y socorrerla al momento", describe la tertuliana.