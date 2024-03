A pesar de lo que piensen los académicos de los Oscar, Barbie puede ser lo que quiera, incluso reina de Inglaterra. La mujer de Carlos III ha sido homenajeada con su propia muñeca de Mattel, ataviada exactamente como ella en el evento de la Fundación WOW (Women of the World) en el que se le hizo entrega de ella, y esto no es casualidad.

"Las mismas joyas, el vestido... los estilistas le dijeron que tenía que ir vestida así para ese acto. Ella no sabía a lo que iba y resulta que es que la Barbie estaba vestida igual. La pregunta es si ahora harán una versión Ken de Carlos III", comenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Como vemos en estas imágenes y la propia reina Camila reconoce, la muñeca está bastante rejuvenecida. "Me han quitado 50 años de encima", ha comentado entre risas.