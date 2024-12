La reacción de una vecina de Catarroja tras la visita sorpresa de los reyes de España: "La mano nunca más me la voy a lavar"

La mujer estaba tomándose unas cañas con los amigos tranquilamente en el bar de siempre cuando aparecieron los reyes, la infanta y la princesa. "El rey me ha chocado la mano".

Aunque no estaba previsto en su agenda oficial, la familia real visitó durante la mañana de ayer las localidades de Catarroja, el Palmar, Picanya y Alaquàs, algunas de las zonas más afectadas por la DANA que tanta devastación causó en la Comunidad Valenciana. Los objetivos de los reyes y sus hijas fueron mostrarles su apoyo a los vecinos y que esta tragedia no caiga en el olvido.

Don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron el mercado y se tomaron un aperitivo en un bar. Después fueron hasta un restaurante de El Palmar. "Comentaba uno de los dueños que recibió una reserva para cuatro personas a las dos de la tarde y que lo que menos se esperaba era que llegasen los reyes", informa Tatiana Arús en Aruser@s. "Parece ser que fue una auténtica locura, porque los vecinos se iban enviando mensajes diciendo 'que están los reyes'", cuenta Angie Cárdenas. Alguno incluso llegó a pensarse que se trataba de los reyes magos.

Una de las vecinas de Catarroja habla ante las cámaras de este divertido momento en el que se encontró a sus majestades (de España, no de Oriente) en un bar. "Estaba tomándome unas cervecitas con mi marido y unos amigos y apareció el rey, la reina y las infantas. Menuda sorpresa. El rey me ha chocado la mano. Tengo fotos, vídeos. Se han tomado cervecitas, sus tapitas y superbién. La mano nunca más me la voy a lavar", asegura entre risas.