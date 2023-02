"Ojo al invento", avisa Alfonso Arús justo antes de presentar a sus colaboradores el dónut de cocido, una versión muy original de uno de los platos más típicos de nuestra gastronomía. "Está cocido en dos tiempos", explica Angie Cárdenas. "Primero se hace por un lado el cocido (con todo, con su chorizo, con su morcilla, con todo lo que quieras), y por otro lado, la masa. Cuando lo juntas, dicen que es sensacional lo bueno que está, y se puede comer en invierno y en verano, porque no es pesado", cuenta la colaboradora.

Sin embargo, el presentador de Aruser@s no está demasiado convencido con esta nueva creación culinaria porque para él no hay nada como degustar el cocido al estilo tradicional. "Lo siento mucho, ya sé que soy viejo, pero a mí ya me pilla muy mayor", se queja.

A María Moya, por su parte, no le ha quedado nada claro si es dulce o no. "Pero, es cocido que es un plato principal, pero a la vez es postre. Entonces, ¿cuándo te lo comes?", pregunta. Sus compañeras le informan de que no se trata de un plato dulce, pero no consiguen ponerse de acuerdo sobre los tiempos adecuados para degustar este plato. Marc Redondo tampoco está demasiado convencido de probarlo. ¿Y tú? ¿Le darías una oportunidad a este dónut de cocido?