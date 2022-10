¿Hay que enseñar a los perros a dar abrazos? Esto es precisamente lo que se preguntan en el vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia, después de ver cómo un hombre tiene algunas dificultades para lidiar con los cariñitos de su perro ahora que ya no es un cachorro. El animal puede con él, sin duda. La experta en animales del programa, Evelyn Segura, advertía: "Si enseñas a mostrar el afecto de esta manera, debes calcular un poco el tamaño que va a adquirir ese animal cuando crezca". Se sabe que los abrazos aportan beneficios para los seres humanos, pero, según Evelyn Segura, los perros no lo interpretan de la misma manera y ella no recomienda para nada esta práctica.