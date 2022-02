El documental de Georgina está dando mucho de qué hablar. Tatiana Arús no pierde detalle de todos los comentarios de la novia de Cristiano Ronaldo y de la polémica que se está creando tras el estreno de su documental en Netflix. La última ha sido la originada por una antigua vecina suya: Sandra Garaizar, quien asegura que vivía en su mismo bloque.

Tatiana Arús comenta que en la serie Georgina dice que vivía en un apartamento en el que pagaba escasos 300 euros, "que era como un cuchitril", explica la colaboradora. Su vecina ha compartido una foto de Georgina en la piscina de la azotea de su antiguo bloque y comenta que también tenía plaza de parking. Pero este no es el único detalle que Tatiana Arús destapa sobre las "trampillas" del documental. "Desmontando a Georgina", bromea Alfonso Arús sobre este vídeo.

Tomas falsas de su documental

La novia de Cristiano Ronaldo muestra su cara más divertida y natural en las tomas falsas de su docuserie. "No me grabes que me voy a quitar un 'paluego'", bromea en este vídeo.