Jennifer Lopez ha presumido de novio en la alfombra roja. La cantante ha asistido junto a Ben Affleck a la premiere de su película 'Marry me'. En el posado ante los medios, la artista ha sorprendido a los presentes mostrando la química que tiene con su pareja.

En el vídeo que acompaña a la noticia, Tatiana Arús ha analizado el look de Jennifer Lopez: "Parece que manda un mensaje así vestida de novia". Por otro lado, Lopez también ha explicado cómo sería su San Valentín ideal: "Es a solas con mi pareja en un lugar donde no tengamos que preocuparnos de que la gente nos mire y en el que no haya paparazzis a nuestro alrededor".

"Dicen que quieren sus momentos de intimidad, pero cuando están en público no paran de besarse", ha apuntado Alfonso Arús en tono cómico. Por su parte, María Moya ha remarcado la pasión de Ben Affleck mientras posa con Jennifer Lopez: "¡Él cómo la busca!".