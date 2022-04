Isabel Pantoja no irá a prisión. Así lo ha publicado el diario 'Málaga hoy', que asegura que la tonadillera ha sido absuelta del delito de insolvencia punible por el que el fiscal solicitó tres años de prisión y una multa de casi 11.000 euros para ella.

Así pues, la presunta venta irregular a través de la sociedad Panriver 56 de la casa de 'La Pera', donde vivió su idilio con Julián Muñoz en Marbella, no tendrá consecuencias legales para Isabel Pantoja. En el momento en el que esa venta se produjo, la cantante se encontraba en prisión y fue Agustín Pantoja quien, a través de un poder concedido por su hermana, buscó un nuevo propietario para el inmueble.

Así fue el juicio de Isabel Pantoja

El pasado marzo, Aruser@s mostró todos los detalles del juicio de Isabel Pantoja. La tonadillera compareció ante el juez, mostrándose muy afligida: "Quería salvar mi patrimonio, no me importaba la casa". Además, se exculpó explicando que ella "de papeles no llevaba nada".

Otro de los hechos que llamó la atención de los medios fue la entrada de Isabel Pantoja a los juzgados. El juez no se encargó de proporcionar las medidas de seguridad adecuadas y la cantante fue rodeada por la prensa. En el interior del juzgado, uno de los reporteros llegó, incluso, a grabarla con el móvil mientras ella se derrumbaba.

La reacción de la familia Pantoja tras la sentencia absolutoria

Aunque de momento no se han pronunciado sobre la sentencia absolutoria de su madre, el distanciamiento entre Isabel Pantoja y sus hijos ha sido evidente antes, durante y después del proceso judicial. No obstante, Isa Pantoja pidió "respeto" por su progenitora que, actualmente, se encuentra recuperándose de una depresión.

Por su parte, Anabel Pantoja, que actualmente se encuentra en un reality show, no podrá conocer por el momento que su tía ha sido declarada inocente. La influencer fue muy contundente en la defensa de la cantante y dedicó unas duras palabras a la prensa tras el juicio de su tía: "Iros a la mierda, sinvergüenzas".