MARC REDONDO CONTESTA A PALOMA LAGO

Paloma Lago lo dejó claro a los medios: "En Galicia no llueve", un mensaje que iba dirigido a "las chicas del tiempo". Marc Redondo no puede evitar contestar: "Tiene razón" y Alfonso Arús añade: "Yo he bautizado a Galicia como el Caribe español". ¿Será que Lago no ve Arusitys?