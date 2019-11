Mariah Carey sigue rentabilizando su éxito 'All I Want for Christmas is You', un villancico navideño grabado en los años 90 y que continúa siendo un icono en las navidades de todo el mundo.

Ahora la cantante ha sumado 12 millones de euros a su fortuna tras convertirse en imagen de una conocida marca de patatas. Un spot navideño en el que su mítica canción es su banda sonora.

En él aparece no sólo cantando, también pegando un mordisco a una patata frita de Walkers. Un gesto por el que ha enloquecido a todos sus seguidores.

El vídeo, que ha colgado la marca de snacks en sus redes sociales cuenta con casi 20.000 compartidos y tiene más de 13 millones de reproducciones.