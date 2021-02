David Bisbal y Rosanna Zanetti han celebrado el cumpleaños de su hija Ella, que este lunes cumplía 11 años.

Para ello le organizaron una fiesta de cumpleaños con temática de unicornio, que parece que es uno de los motivos que más gustan a la pequeña.

"Nos ha tocado otro cumpleaños en confinamiento, pero no por ello tendría que ser menos especial, 11 años, no me lo creo, ¡mi princesa crece!", ha señalado Bisbal en redes sociales al compartir momentos de la celebración.