Ana Milán ha vuelto a lanzar una de sus respuestas épicas y esta vez no ha sido a una usuaria cualquiera, sino a una amiga.

"Mi amiga Marina que me dice que me he puesto un anillo de papa", decía la actriz al leer el comentario.

"Será gilipollas, que es una pieza art déco, ¡que desgraciada eres Marina!", respondió entre risas.