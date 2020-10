Arranca la batalla judicial entre Miguel Bosé y Nacho Palau. La expareja acude este lunes al juzgado nº 4 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde se celebra una vista para establecer la filiación de sus hijos.

Este domingo Nacho Palau concedió una entrevista a 'Vanitatis' a pocas horas del inicio del juicio. Explica que está muy tranquilo y espera que Bosé asista a la vista judicial como parte interesada que es. Palau reclama que los cuatro hijos sean considerados hermanos (aunque biológicamente no lo son). Cuando llegó la separación, Tadeo y Diego volvieron a México con Miguel Bosé y los gemelos Ivo y Telmo se quedaron en Valencia con Palau. Una situación que, según defiende Palau, está provocando sufrimiento y daños a los niños, que han crecido juntos.

"Es muy complicado, pero es más fácil para Miguel vivir en España que a la inversa", añade Palau en la entrevista, al tiempo que sostiene que él no iría a México. "No, yo por ellos he hecho muchas cosas. No podría ir tal y como están las cosas con él y con su entorno".