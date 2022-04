Ana Milán suele aparecer en medios de comunicación por sus divertidas anécdotas y su hilarante humor. Ahora, la actriz ha vuelto a ser protagonista tras conceder una entrevista en '20 Minutos'.

En sus declaraciones al citado medio, la actriz ha hablado del amor y ha revelado si volvería a casarse. "Es muy probable que en algún momento me case", ha confesado Ana Milán. También ha explicado que ella cree "profundamente" en el amor.

Por si no fuera suficiente, la protagonista de By Ana Milán ha explicado el porqué de su forma de pensar: "Creo profundamente en que hay que renovar esta idea judeocristiana del 'para toda la vida' como señal de éxito". Para remachar, Milán ha afirmado: "Me casaré tantas veces como considere necesario".