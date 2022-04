Rauw Alejandro ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Antes de comenzar su último concierto, el novio de Rosalía apareció disfrazado de Spiderman e interactuó con los fans que estaban en la cola y en la calle.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a la noticia, el cantante iba saltando vallas, haciendo acrobacias y metiéndose en el papel. Sin embargo, estas imágenes no han convencido a Alfonso Arús, que ha lanzado una pregunta a Tatiana Arús: "¿Por qué no has hablado del concierto de Manuel Alejandro? Ese sí que es el Alejandro de verdad".

Seguidamente, Arús ha comparado a Manuel Alejandro con Rauw Alejandro. Por su parte, Tatiana ha explicado el motivo por el que el concierto de Manuel Alejandro no ha aparecido en Aruser@s.

Así es el palacete de Rosalía y Rauw Alejandro

Mientras su carrera musical va viento en popa, Rauw Alejandro y Rosalía adquirieron una propiedad juntos. Se trata de un caro y lujoso palacete ubicado en Manresa.