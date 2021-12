Tatiana Arús sitúa en su lista de ProtagonInstas a Dulceida y María Pombo. Ambas influencers han comenzado ya sus vacaciones de Navidad aunque en sitios completamente distintos.

María Pombo está junto a su marido Pablo Castellano en Dubai. Allí han querido disfrutar del restaurante del famosísismo Salt Bae. Tatiana Arús desvela por qué no ha sido él quien les ha dado la carne directamente en la boca, como es tradición en el restaurante, y Alfonso Arús se indigna con la explicación de este vídeo: "No me veréis nunca en el restaurante este".

Por otro lado, Dulceida disfruta de unos días esquiando en Grandvalira.