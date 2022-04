Tamara Falcó ha vuelto a ser noticia. La socialité a presentado su propia colección de ropa junto a la firma Pedro del Hierro en un evento. Durante el acto, la aristócrata dedicó parte de su tiempo a hablar con los medios.

En su conversación con los periodistas, Tamara Falcó habló sobre el último patinazo de Íñigo Onieva. Su novio reventó sin querer la exclusiva de la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot publicando fotografías en redes sociales. "El no se sabe lo de las exclusivas, aún no. No lo hizo con ninguna mala intención", masculló Falcó ante los micrófonos de los reporteros.

La dificultad para entender sus palabras ha provocado que Alfonso Arús termine comparando a Tamara Falcó con la traductora de Zelenski, como puede verse en el vídeo que acompaña a la noticia.

¿Planea la infidelidad sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

Los rumores sobre posibles deslealtades de Íñigo Onieva a Tamara Falcó no cesan. Carmen Lomana ha sido una de las últimas celebrities en pronunciarse sobre este tema y lo hizo de forma muy contundente: "Si yo hablase, ardía Troya".