Una presentadora de informativos de la BBC ha pedido disculpas públicas tras hacer una peineta en pleno directo de la cadena pública británica. Maryam Moshiri lamentó el desliz en una publicación de X (antes Twitter) en la que señalaba que se trataba de una broma con sus compañeros de detrás de las cámaras.

Durante el arranque del clásico informativo del 6 de diciembre que, como viene siendo habitual, comienza con una cuenta atrás acompañada de varias imágenes representativas de Reino Unido Moshiri hizo una broma privada al equipo que se encontraba en plató. La periodista llevaba el recuento justo antes de entrar en directo y al llegar al uno levantó su dedo corazón a las cámaras, un gesto que creía que se quedaría entre sus compañeros y que por un fallo de cálculo, se emitió en directo justo antes de leer el primer titular.

Ante este error los usuarios se dirigieron a Twitter para hacer memes, criticar y comentar el garrafal error y ahora, la periodista ha pedido disculpas públicamente.

"Estaba fingiendo hacer una cuenta atrás con los dedos mientras el director me contaba desde diez" señaló la periodista en sus redes sociales, para explicar que "cuando llegamos a uno, giré el dedo para hacer la broma y no me di cuenta de que sería captado por la cámara".

Moshiri continuó para esclarecer que había sido "una broma privada" y lamentó que se emitiera en directo. "No era mi intención que esto sucediera y lamento si ofendí o molesté a alguien". En este sentido, subrayó que no había sido un gesto dirigido a alguien en concreto y mucho menos a los espectadores.