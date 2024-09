Una vez más, las paellas vuelven a estar en el centro de la polémica. Hans Arús, que presenta el viral en el plató asegura que es "no apto para sensibles". Una creadora de contenido ha publicado a través de su cuenta de TikTok'@cookingkatee' cómo le prepara la comida a su marido. Sin embargo, el viral se ha llenado de comentarios de todo tipo al ver la "paella" que le está cocinado.

Como vemos en las imágenes, Kate coge un sartén y echa en el centro la "chicken & chorizo paella" congelada para, a continuación, hundirla en aceite. "Le falta un poco de aceite a la paella", se puede leer en comentarios del vídeo. Kate sigue en los fogones hasta freír el arroz por completo y servirlo en un plato.

"La gente en el extranjero tiene una imagen totalmente distorsionada de lo que es una paella", asegura Alfonso Arús, que añade que visto ese viral "se pensarán que es un poco de arroz frito con un trozo de chorizo". "Entre esta paella precocinada y la del pollo loco, ¿con cual os quedáis?", pregunta el presentador en el plató. Hans Arús no tiene ninguna duda: "Yo me voy a pollo loco, yo no me la juego". Puedes ver la otra viral receta pinchando aquí.