Este pobre perro ha caído a las vías del metro de una ciudad de México y tiene que correr desesperadamente para no ser atropellado por el convoy, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Por suerte, el servicio se suspende por unos minutos y el animal al final es rescatado vivo, sano y salvo", informa Alfonso Arús para tranquilidad de sus colaboradores y espectadores. Lo que más llama la atención de estas imágenes, apunta Tatiana Arús, es que los usuarios del servicio no intentan avisar al maquinista, a pesar de que es posible que ya se hubiera dado cuenta.

"¿Te has dado cuenta que no cambia de vía?", pregunta Angie Cárdenas al presentador del programa. "Él sigue corriendo porque está tan desorientado y tan desubicado que no sabe cómo actuar. Seguro que es un perro doméstico", cree la colaboradora.