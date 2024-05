Paula Echevarría ha acudido a una fiesta organizada por Pantene por su 25 aniversario. Y es que la actriz es una de las caras más reconocidas de la firma. Además, preguntada sobre su trabajo en el mundo de la interpretación tras un tiempo dedicada a las campañas publicitarias, la actriz ha afirmado que ese momento cree que "va llegando".

"Ahora que Miki ha cumplico tres años y en mi casa ya no hay chupetes ni pañales, entonces siento que ese momento de poder arrancar va llegando", ha explicado la asturiana. Por otro lado, preguntada sobre una posible boda con el exfutbolista Miguel Torres, Paula Echevarría ha contestado tajante: "Tampoco, estoy en la gloria". "¿No me habéis oído?, ¿para qué?, ¿para que me volváis a perseguir?".