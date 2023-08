Algunos estudios afirman queenamorarse de un compañero de trabajo también tiene sus ventajas. "Está comprobado que la persona que se enamora de un compañero o compañera va a trabajar con otro aire y que al final rinde más, se motiva más", afirmó Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde las colaboradoras destacaron que creen que es muy fácil detectar a esa persona ya que se empezaría a arreglar más.

Patricia Benítez recordó una experiencia que vivió sobre el tema: "A mí es que me enamoró el jefe mayor, pero yo no me enamoré". Acto seguido, la joven confesó que también tuvo un "amor correspondido" con "un jefe menor". "Ya tarda en escribirse sus propias memorias", destacó Tatiana Arús al escuchar las anécdotas de su compañera, pero Patricia Benítez no lo ve claro: "No, porque arde Troya".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.