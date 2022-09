Bailar una sardana al ritmo de 'Despechá' de Rosalía es una fantasía que se ha hecho realidad en las fiestas de Sabadell. Este vídeo viral compartido en TikTok muestra cómo un grupo de personas baila alrededor de los músicos, que interpretan la canción del verano imitando los típicos ritmos de la tradicional danza catalana.

Los colaboradores de Aruser@s no han dudado a unirse a este ritmillo, acompañándolo cantando y bailoteando en sus asientos y no es para menos. No en vano, la cantante catalana ha batido todos los récords en las diferentes plataformas de streaming musicales con este temazo.

Esta pegadiza melodía versión sardana está arrasando en las redes sociales y ha acumulado miles de visualizaciones, reacciones y comentarios en apenas unos días.