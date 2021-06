Joaquín Sánchez ha hablado en 'El show de Bertín' de la broma que le gastó César Cadaval, uno de los integrantes de Los Morancos, cuando falló un penalti en un partido de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano.

"Metí el pie debajo del balón y lo mandé seis metros por encima de la portería. Al día siguiente me llama el hijo de puta de César y me dice 'Joaquín, no te lo vas a creer, estoy paseando por República Argentina y acabo de ver tu balón", ha contado entre risas.

Otros momentos de Aruser@s

Joe Biden ha visitado junto a Jill Biden Reino Unido para acudir a un acto oficial. Allí ambos han protagonizado un divertido momento. La primera dama estaba intentando dar un discurso cuando, al ver que el presidente estadounidense miraba hacia los militares allí presentes, le dijo "Joe, préstame atención".

Alfonso Arús ha instado a María Moya a que elija el nombre de su hijo, a lo que la colaboradora ha contestado: "Para niña es más fácil que para niño, pero mi marido dice que le pongamos Alfonso en tu honor". Tras esto, le ha propuesto al presentador, tirando de ironía, que sea el padrino de su futuro hijo.