Estrepitoso momento el que se vivió en una boda de EEUU. La amante embarazada del novio que se estaba casando con otra mujer interrumpe a gritos el enlace en el momento de los votos. "¿De verdad, Anthony? Me estás tratando como si no me conocieras... ¡Tengo a tu bebé aquí!", comenta mientras la pareja continúa la ceremonia.

"Anthony, sé que me escuchas", continúa la mujer. Una insistencia que cabrea a la hija de la novia que no duda en salir del altar y abalanzarse sobre la supuesta amante del futuro marido de su madre. "¡Más te vale que salgas de la boda! ¿Qué pasa contigo? ¡Qué pasa contigo!", dice la joven mientras le lanza el ramo y le arranca sin querer a la novia el velo.

El vídeo, que ha sido compartido por la usuaria @danielleondemand, acumula más de 11,5 millones de reproducciones en la plataforma TikTok y acumula más de 47.000 comentarios sobre los momentos de tensión que se vivieron en esta ceremonia estadounidense.

Otro momento destacado

Aruser@s también comentó el descuido que tuvo un hombre al salir del coche en el que iba con su mujer para escuchar una nota de voz de su amante sin darse cuenta de que el Bluetooth estaba activado.