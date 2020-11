La guerra en el clan Pantoja continúa. Después de la demoledora entrevista de Kiko Rivera, en la que habló sobre su madre y la herencia de Paquirri, el entorno de la cantante ha ofrecido declaraciones sobre su estado de salud en su revista de cabecera, 'Hola'.

Fuentes cercanas a la artista aseguran que tienen "miedo a que le pase algo" porque esto "es más de lo que puede aguantar". "Está fatal, hundida, le cuesta hasta respirar. Se encuentra peor que cuando estaba en la cárcel, peor que cuando perdió a su marido", aseguran.

Recuerdan, además, que Isabel Pantoja no denunciará a su hijo, pero sí a "todos aquellos que están actuando contra ella". En este vídeo de Aruser@s puedes leer las declaraciones completas.

En este otro vídeo hacemos un repaso de los titulares más duros que Kiko Rivera dio en el especial de Telecinco sobre la herencia de Francisco Rivera (Paquirri). "Mi madre es una persona enferma, está cegada por el dinero"; "no es buena persona"; "me he tirado toda la vida pensando que los Rivera no me querían por culpa de mi madre", fueron algunos de ellos.