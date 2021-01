"Me cago fuertemente en Vox. Si eres de Vox, no sé qué coño haces escuchándome", aseguraba el cantante Miki Núñez en una entrevista en 'El Mundo', unas declaraciones que no han dejado indiferente al partido de Santiago Abascal.

Los del partido de extrema derecha han contestado al cantante con insultos a través de sus redes sociales: "A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo".

No sabemos cómo acabará este desencuentro, pero parece que ninguna de las dos posiciones tiene la intención de acercar posturas.