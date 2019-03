Bob Pop confiesa en televisión que sufre esclerosis múltiple

Bob Pop aprovechó la entrevista en 'Late Motiv' en la que presentaba su película con Pedro Almodóvar para hacer una confesión sobre su estado de salud.

El escritor y colaborador de televisión explicó que padece esclerosis múltimple y cómo se lo contó a Jordi Évole, que "quedó devastado" cuando se enteró.

"Me encontré a Jordi Évole y me preguntó por qué iba con bastón. En vez de decir lo que me invento normalmente, que me he dado un golpe. Me puse nervioso y le dije la verdad. Le dije 'tengo una enfermedad neuronal degenerativa que se llama esclerosis múltiple y estoy en un momento degenerativo y no puedo caminar ni mover las manos'", confesó en pleno directo.

Para finalizar, lanzó un mensaje porque le "pone muy nervioso que los partidos políticos quieran recortar la sanidad pública porque gracias a ella" está aquí".