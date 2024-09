Este domingo 1 de septiembre, Marta Pombo y su marido, Luis Zamalloa, han dado la bienvenida a sus mellizas: María y Candela. La joven pareja, que ya tiene una hija en común, Matilda, ha sido la encargada de dar la buena noticia a través de las redes sociales.

La primera en anunciar que estaba de parto era la propia hermana mediana de María Pombo. La también influencer compartía un vídeo en sus redes sociales en el que, desde la cama del hospital, anunciaba que acababa de romper aguas. "Esta mañana nos ha dado tiempo a pasear a Gaia, a despedirnos de Mati... para recibir a los patitos", explicaba Marta Pombo en el vídeo, en el que también aparecía su marido, que destacaba lo tranquila que se encontraba su mujer ante el parto.

Tras el vídeo, Marta Pombo subía otra imagen en sus redes sociales en el que se podía ver su gran tripa y explicaba la situación: "He roto aguas esta mañana, super tranquila, como si la película no fuera conmigo". "En la semana 36, antes de los esperado pero bien aguantado", destacaba la influencer, que explicaba que no iba a compartir nada más en sus redes sociales para "disfrutar del proceso". El que se volvió a compartir una historia fue Luis Zamalloa, quien anunciaba la llegada de sus mellizas al final de la tarde: "Familia, estamos fenomenal, ha salido todo genial".