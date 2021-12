Marc Redondo, como cada día, da la previsión del tiempo en el plató de Aruser@s, lo anecdótico es que en la del día de hoy, 28 de diciembre, ha colado una inocentada. Presta atención en el vídeo para descubrirla.

"¿Esta es la inocentada?", pregunta asombrado Alfonso Arús. "Bueno, si alguien lo ha visto...", responde Redondo.

Los colaboradores de Aruser@s no entienden nada y se hace un silencio largo en directo mientras Redondo no puede esconder la sonrisa. "Es tan obvio, lo ha hecho tan mal...", comenta Angie Cárdenas en este vídeo.

"No soporto las inocentadas, no me hacen gracia", explica Alfonso Arús.

Al menos, estos días hace buen tiempo (y esto ha asegurado que es de verdad).