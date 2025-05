"No ligas menos porque te sientas fea": la opinión de una experta en lenguaje corporal que crea debate en Aruser@s

"No es cuestión de belleza, es cuestión de actitud", opina Tatiana Arús.

En Aruser@s, charlan tras descubrir lo que ha dicho una experta en comportamiento y lenguaje corporal sobre las tácticas para ligar. "No es cuestión de belleza, es cuestión de actitud", opina Tatiana Arús.

Como cada día, Alfonso Arús trae al programa las noticias que más le han llamado la atención de los expertos. En esta ocasión, muestra a los tertulianos lo que ha dicho una experta corporal en comportamiento y lenguaje corporal sobre ligar.

"No ligas menos porque te sientes fea,solo te muestras menos disponible que una mujer atractiva", asegura Vanessa Van Edwards.

"Tienes que mandar señales, pero curiosamente todos los guapos ligan", bromea el presentador del programa. "La experta dice que si eres guapo y muestras señal de estar ocupado y no estás interesado, no te van a venir a ligar, pero, sin embargo, si quieres ligar, hay señales como miraditas, tocarte el pelo...", explica Alba Gutiérrez.

"No es cuestión de belleza, es cuestión de actitud", opina Tatiana Arús, un argumento que no convence del todo a Hans: "Echas la mirada...Y si no eres guapo la apartas, ¡algo influye!".

