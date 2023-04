Desayunar solo, con tu pareja, con tus hijos, con tu perro, con tu gato... o con una jirafa. Todo es posible en esta casa de Texas en la que una familia comparte espacio con este animal y despertarse con él en la habitación contigua ya se ha convertido en parte de su rutina, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

Aunque, tal y como indica Alfonso Arús, este puede ser el sueño de muchas personas, los colaboradores del programa no tienen tan claro eso de despertarse y encontrarse una lengua enorme y azul zampándose todo lo que pilla. "Hay gente pa to'. No me lo hubiera imaginado en la vida. ¡La tienes dentro de casa!", exclama sorprendida Angie Cárdenas.

"Había visto parques naturales en África, donde hay unas cabañas que están dentro de una reserva y vienen los animales. Pero, en Texas...", comenta extrañada Alba Gutiérrez. Pero ojo, porque según Alba Sánchez, los parques en los que hay jirafas pueden llegar a cobrar "una millonada" por el solo hecho de tener la posibilidad de darle el desayuno a estos animales.