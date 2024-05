El presentador Juan y Medio pregunta en su programa a una invitada que de qué habla con la persona que está conociendo, ya que ella le ha confesado que esa persona no es nada cariñosa con ella: "No, no es muy romántico, no", dice Pepa de Manual, al cual lleva dos meses conociendo.

A la pregunta, ella responde lo siguiente: "Pues hablamos del trabajo, y del pueblo", sonríe vergonzosa. "Pero Pepa, ¿cómo vais a hablar de trabajo si hace 20 años que estáis los dos jubilados?", le rebate Juan y Medio, convirtiéndose así en uno los zascas recogidos por Aruseros.

Los colaboradores de Aruseros no han dudado en comentar ese gracioso momento y algunos le dan la razón a Pepa como Alfonso Arús: "Igual pasear al perro es también un trabajo". En el vídeo podemos ver todos los comentarios y otro zasca que Juan y Medio...